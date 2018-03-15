В Татарстане по требованию прокуратуры построили очистные сооружения

КАЗАНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Власти села Базарные Матаки (Татарстан) построили очистные сооружения по требованию прокуратуры, чтобы остановить сброс сточных вод в реку Актай. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

"В Татарстане по иску природоохранного прокурора построены очистные сооружения стоимостью более 20 млн рублей. <…> Прокуратура установила, что в нарушение требований закона с очистных сооружений осуществлялся сброс недостаточно очищенных сточных вод в реку Актай", - говорится в сообщении.

По требованию надзорного ведомства местные власти организовали строительство новых очистных сооружений с 8 ступенями очистки стоков и производительностью 250 кубометров в сутки.