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В Татарстане по требованию прокуратуры построили очистные сооружения

В стране
15 марта, 16:24 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, марта. /ТАСС

Стоимость проекта составила 20 млн рублей

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КАЗАНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Власти села Базарные Матаки (Татарстан) построили очистные сооружения по требованию прокуратуры, чтобы остановить сброс сточных вод в реку Актай. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

"В Татарстане по иску природоохранного прокурора построены очистные сооружения стоимостью более 20 млн рублей. <…> Прокуратура установила, что в нарушение требований закона с очистных сооружений осуществлялся сброс недостаточно очищенных сточных вод в реку Актай", - говорится в сообщении.

По требованию надзорного ведомства местные власти организовали строительство новых очистных сооружений с 8 ступенями очистки стоков и производительностью 250 кубометров в сутки.

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