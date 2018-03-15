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Представительство Чечни открылось в Мурманской области

В стране
15 марта, 17:04 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 15, марта. /ТАСС

Губернатор региона Марина Ковтун отметила, что правительство Мурманской области придает большое значение развитию межрегиональных связей

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МУРМАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Представительство Чечни начало работу в Мурманской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства по итогам встречи мурманского губернатора Марины Ковтун с представителем главы Чечни в области Асламбеком Асаевым.

"Представительство Чеченской Республики в Мурманской области создано в целях содействия развитию торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных, культурных и иных связей Чеченской Республики с северным регионом", - приводит пресс-служба слова Асаева.

Ковтун на встрече отметила, что правительство Мурманской области придает большое значение развитию межрегиональных связей. "Не сомневаюсь, что появление в регионе института представителя главы Чеченской Республики послужит хорошим импульсом к налаживанию партнерских и дружеских отношений между нашими субъектами", - сказала глава региона, ее слова передает пресс-служба.

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