Выставка национальных искусств разных народов откроется в Москве в честь Навруза

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Выставка национальных искусств разных народов, восточный базар и концерты народных коллективов пройдут в Москве в честь Навруза - мусульманского праздника наступления весны. Этот праздник отмечается в день весеннего равноденствия 21 марта.

"В первый день празднования Московский дом национальностей откроет выставку "Национальные праздники. Навруз". А 22 марта гостей ждет концерт и ярмарка "Восточный базар". В ней примут участие узбекские, киргизские, казахские мастера декоративно-прикладного искусства", - рассказали в пресс-службе дома национальностей.

Празднование Навруза также пройдет 25 марта в павильоне №75 на ВДНХ. "В рамках праздничной программы пройдут концерты артистов разных народов России, демонстрация национальных костюмов, традиционных видов борьбы и фестиваль плова", - пояснил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. В гала-концерте примут участие коллективы Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Башкортостана, Таджикистана, Афганистана, Пакистана.

Праздник возрождения жизни

Празднование Навруза имеет древнеиранские корни. Слово "навруз" переводится с фарси как "новый день". Навруз популярен у казахов, татар, узбеков, таджиков, туркмен, народов Дагестана, Азербайджана, а также в Индии и Китае.

В Навруз совершаются народные ритуалы: уборка домов, обряды благодарения. Также принято просить друг у друга прощения, забывать обиды и ссоры. Есть представление, что чем щедрее отметят праздник, тем благополучнее будет урожай. На праздничный стол традиционно выкладывают круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов.

В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта "Международным днем Навруза".