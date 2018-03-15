Нижегородским фермерам выделят более 260 млн рублей на строительство жилья

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 260 млн рублей выделят в 2018 году молодым нижегородским специалистам в сельском хозяйстве для строительства собственного жилья. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"В 2018 году на эти цели из федерального бюджета привлечено около 130 млн рублей, и еще более 130 млн рублей мы выделим из областного бюджета. Тридцать четыре молодых специалиста в сельском хозяйстве получат субсидии на строительство своего жилья в 2018 году. Среди получателей 11 многодетных семей", - приводит пресс-служба слова врио главы Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, поддержку получат специалисты, работающие в хозяйствах в Ковернинском, Красноооктябрьском, Большеболдинском и других районах Нижегородской области.

Глава региона отметил, что субсидии выделят в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий", которая также предполагает газификацию, водоснабжение районов области и строительство сельских дорог. В частности, в 2018 году планируют строительство 101,6 км сетей газоснабжения, 16 км сетей водоснабжения и 7 км сельских дорог."Еще порядка 180 млн рублей будет направлено на развитие сельских территорий Нижегородской области из регионального бюджета для строительства объектов без федерального софинансирования", - добавил Никитин.

Он также отметил, что сегодня главной задачей является создание нормальных условий жизни в районах области с целью поддержки переезда людей в село, где наблюдается дефицит кадров, в том числе, зоотехников, агрономов, ветеринаров. Для этой цели регион намерен "работать над увеличением привлечения средств на развитие районов Нижегородской области из федерального бюджета и, по возможности, увеличивать финансирование программы развития сельских территорий за счет областного бюджета", подытожил Никитин.