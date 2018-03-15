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Васильев: в Дагестане собрали материалы о нарушениях на 100 руководителей

В стране
15 марта, 19:27 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, марта. /ТАСС

Врио главы республики подчеркнул, что сейчас необходима системная работа с нарушениями

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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Материалы о различных нарушениях в Дагестане по итогам прокурорской проверки собрали более чем на 100 руководителей, сообщил на встрече с журналистами в четверг врио главы республики Владимир Васильев.

"Сейчас у меня есть материал на минимум на 100 руководителей о различных нарушениях определенных требований. Ранее собрали огромное количество материалов, которые мы тоже сейчас рассматриваем - сотни", - сказал Васильев.

При этом, по его словам, для того, чтобы реально изменить ситуацию в республике, необходима системная работа. "Это непременное условие перемен. Мы должны так выстроить систему, чтобы ни у кого из нас не было других мотивов, кроме как исполнять свой долг", - сказал врио главы региона.

Как сообщалось ранее, в середине января 2018 года в Дагестан прибыла спецгруппа Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. По результатам проверки комиссии Генпрокуратуры в республике в отношении представителей органов власти было возбуждено более 70 уголовных дел.

В конце января в отставку ушел прокурор республики Рамазан Шахнавазов, занимавший пост с 2013 года. Занять вакантную должность предложили прокурору Хакасии Денису Попову, 1 февраля его кандидатуру поддержал республиканский парламент.

Врио главы Дагестана 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер- министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики.

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