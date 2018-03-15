В Петербурге на выставке представили архивные снимки Русско-турецкой войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Несколько десятков архивных снимков Русско-турецкой войны 1877-1878 годов представили на мультимедийной выставке, открывшейся в четверг в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге. Как сообщил генеральный директор учреждения Александр Вершинин, событие приурочено к отмечавшему 3 марта празднованию 140-летия Сан-Стефанского мирного договора.

"Эта выставка приурочена к национальному празднику Болгарии. Вы знаете, он недавно прошел - 140 лет исполнилось с того времени, как он празднуется, со времени заключения Сан-Стефанского соглашения. Это было не только победой русского оружия в Русско-турецкой войне, но это было и возрождение болгарской государственности", - отметил Вершинин.

В мультимедийной экспозиции представлены около 60 фотографий из Российского государственного архива кинофотодокументов, а также архива хорватского города Риека. Авторство снимков принадлежит русскому фотографу А. Д. Иванову и придворному фотографу князя Румынии Кароля I Францу Душеку, который имел право фотографировать высшее военное командование, в том числе Александра II.

На фотографиях запечатлены рядовые армейцы и легендарные полководцы, болгарские добровольцы, пленные, беженцы, лазареты и многое другое. Как подчеркнули организаторы выставки, увидеть старинные изображения периода 1877-1878 годов стало возможным благодаря болгарскому фотографу Иво Хаджимишеву, который на протяжении многих лет собирал, оцифровывал и показывал современникам лучшие фотообразцы позапрошлого века.

"Очень рад, что мы вместе отмечаем такую годовщину в момент, когда Болгария является председателем Совета Европейского Союза", - отметил генеральный консул Болгарии Светлозар Панов, выступая на открытии.

Как отметил Вершинин, демонстрируемые фотографии передадут в электронные фонды Президентской библиотеки. Он также привел исторический факт о том, что в здании, где располагается экспозиция, в 50-е годы XIX века состоялась первая российская фотовыставка. Посетители смогут увидеть "Забытые фотографии Русско-турецкой войны" до 12 апреля. Мероприятие проходит при поддержке Болгарского культурного института в Москве и при содействии Министерства иностранных дел Болгарии.