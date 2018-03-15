Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге на выставке представили архивные снимки Русско-турецкой войны

В стране
15 марта, 19:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, марта. /ТАСС

На фотографиях запечатлены рядовые армейцы и легендарные полководцы, болгарские добровольцы, пленные, беженцы и лазареты

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Несколько десятков архивных снимков Русско-турецкой войны 1877-1878 годов представили на мультимедийной выставке, открывшейся в четверг в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге. Как сообщил генеральный директор учреждения Александр Вершинин, событие приурочено к отмечавшему 3 марта празднованию 140-летия Сан-Стефанского мирного договора.

"Эта выставка приурочена к национальному празднику Болгарии. Вы знаете, он недавно прошел - 140 лет исполнилось с того времени, как он празднуется, со времени заключения Сан-Стефанского соглашения. Это было не только победой русского оружия в Русско-турецкой войне, но это было и возрождение болгарской государственности", - отметил Вершинин.

В мультимедийной экспозиции представлены около 60 фотографий из Российского государственного архива кинофотодокументов, а также архива хорватского города Риека. Авторство снимков принадлежит русскому фотографу А. Д. Иванову и придворному фотографу князя Румынии Кароля I Францу Душеку, который имел право фотографировать высшее военное командование, в том числе Александра II.

На фотографиях запечатлены рядовые армейцы и легендарные полководцы, болгарские добровольцы, пленные, беженцы, лазареты и многое другое. Как подчеркнули организаторы выставки, увидеть старинные изображения периода 1877-1878 годов стало возможным благодаря болгарскому фотографу Иво Хаджимишеву, который на протяжении многих лет собирал, оцифровывал и показывал современникам лучшие фотообразцы позапрошлого века.

"Очень рад, что мы вместе отмечаем такую годовщину в момент, когда Болгария является председателем Совета Европейского Союза", - отметил генеральный консул Болгарии Светлозар Панов, выступая на открытии.

Как отметил Вершинин, демонстрируемые фотографии передадут в электронные фонды Президентской библиотеки. Он также привел исторический факт о том, что в здании, где располагается экспозиция, в 50-е годы XIX века состоялась первая российская фотовыставка. Посетители смогут увидеть "Забытые фотографии Русско-турецкой войны" до 12 апреля. Мероприятие проходит при поддержке Болгарского культурного института в Москве и при содействии Министерства иностранных дел Болгарии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
4
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
5
Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля
6
Путин простился с народным артистом СССР Олегом Табаковым
7
Санкции США в отношении РФ в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама