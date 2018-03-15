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Власти Калмыкии рассчитывают завершить программу газификации до 2020 года

В стране
15 марта, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Глава региона подчеркнул, что необходимо разработать план газификации новых районов

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Программа газификации Калмыкии должна быть завершена до 2020 года, газифицировать осталось пять населенных пунктов, сообщил в четверг глава республики Алексей Орлов.

Сейчас общий уровень газификации населенных пунктов республики составляет 81,4%, что на 22,7% выше, чем в целом по России.

"Чтобы республика была газифицирована на 100%, осталось сдать в эксплуатацию объекты в пяти населенных пунктах. По трем работа уже ведется. Это поселки Эрмели, Хулхута, Молодежный, работы планируется в них завершить в 2018 году. В 2019 году будут газифицированы поселки Белозерный и Октябрьский. И на этом мы программу газификации Калмыкии завершим", - сказал Орлов в ходе ежегодного обращения к депутатам регионального парламента.

Вместе с тем глава Калмыкии обратил внимание на газификацию в новых создаваемых районах, прилегающих к Элисте. "Новые наши микрорайоны на сегодня не только не газифицированы, они даже плана газификации не имеют. В связи с этим необходимо разработать план их поэтапной газификации. В течение второго квартала этого года программа должна быть согласована и принята к исполнению", - отметил Орлов.

Ранее сообщалось, что генеральная схема газоснабжения и газификации республики включает в себя газификацию 199 населенных пунктов. За счет инвестиций "Газпрома" с 2007 по 2015 год в республике построено 470,2 километра межпоселковых газопроводов и газифицировано 25 населенных пунктов, с общим объемом инвестиций почти 1,5 млрд рублей. На газификацию последних пяти населенных пунктов планировалось выделить около 475 млн рублей.

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