Помощник главы Якутии оплатил штраф за инцидент в самолете "Аэрофлота"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Помощник главы Якутии Евгений Шигапов признал вину и оплатил административный штраф за инцидент с задержкой рейса "Аэрофлота", в ходе которого чиновник попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов. Об этом сообщил генеральный директор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Он признал все, выплатил штраф, у него административное взыскание", - заявил Савельев.

Генеральный директор компании отметил, что с начала года произошло около 10 подобных происшествий. "Подавляющее большинство [виновников] оказалось нашими платиновыми и золотыми пассажирами. И мы приняли решение о лишении их статуса", - заявил Савельев. Он также выразил уверенность в эффективности мер, которые компания предпринимает против дебоширов.

19 февраля пресс-служба "Аэрофлота" сообщила ТАСС, что помощник главы Якутии пытался самовольно проникнуть в кабину пилотов на борту самолета "Аэрофлота" сообщением Москва - Якутск.