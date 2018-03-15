Аэропорт Калуги впервые после реконструкции принял "Boing 737-800"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Калуги принял крупнейший за свою историю авиалайнер - "Boing737-800". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

"Мы только в конце 2017 года прошли все необходимые процедуры, внесли этот тип воздушных средств в наш сертификат и получили возможность принимать самолеты типа "Boing 737-800". На данный момент это самый крупный самолет, который когда-либо приземлялся в аэропорту Калуга", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Лайнер назвали в честь города - "Калуга". Подробностей о его дальнейших маршрутах нет.

Как сообщалось ранее, власти Калужской области в 2018 году намерены содействовать открытию авиарейсов по четырем зарубежным направлениям, в том числе в страны СНГ. С этой целью в рамках презентации инвестиционного потенциала регионов России в Сеуле в октябре 2017 года губернатор региона Анатолий Артамонов провел переговоры с авиаперевозчиками из Сербии, Чехии и Болгарии.

Международный аэропорт Калуги ввели в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая 2016 года. К 2020 году пассажиропоток планируется на уровне 250 тыс. человек, к 2025 году - около 500 тыс.