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Около 3,5 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварии в Липецкой области

В стране
16 марта, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Специалисты рассчитывают восстановить водоснабжение к вечеру пятницы

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Авария на водозаборе в городе Задонске Липецкой области стала причиной отключения водоснабжения в более 2,7 тыс. домах разной этажности, в которых проживают около 3,5 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе управления МЧС по Липецкой области.

"Из-за поломки насоса на водозаборе "Северный" холодное водоснабжение отключено в 2,7 тыс. домах, в том числе 25 многоэтажных. Холодной воды нет у порядка 3,5 тыс. человек. В зоне отключения три детских сада, две школы, две котельные, реабилитационный центр", - сообщили в ведомстве.

Авария произошла около 11:20 мск. На месте работает оперативная группа Задонского пожарного гарнизона. "Предварительное время восстановления водоснабжения - 17:00 мск", - добавили в МЧС.

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