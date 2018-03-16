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Роснано вложило в новый ПЭТ-центр диагностики онкологии в Самаре более 400 млн рублей

В стране
16 марта, 14:39 UTC+3 САМАРА САМАРА 16, марта. /ТАСС

Учреждение стало первым в России, где будут диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы с помощью совместного проведения позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии

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САМАРА, 16 марта. /ТАСС/. Управляющая компания "Роснано" инвестировала более 400 млн рублей в создание нового ПЭТ-центра диагностики онкологических заболеваний, открывшегося в пятницу в Самаре. Об этом сообщил журналистам председатель правления компании Анатолий Чубайс на пресс-подходе, посвященном открытию десятого ПЭТ-центра в России.

В самарском центре сети центров ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи", помимо диагностики онкологии, впервые в РФ будут диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы с помощью совместного проведения позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ).

"Наши инвестиции в Самаре - более 400 млн рублей. В целом, что касается бизнеса "ПЭТ-технолоджи" как проекта, в котором мы инвесторы, то в прошлом году он впервые вышел на прибыль", - сказал Чубайс.

Он добавил, что поскольку количество продиагностированных больных растет в геометрической прогрессии, в 2018-2019 годах прибыль будет только нарастать, и объемы ее таковы, что позволяют инвестировать в создание новых центров, поэтому сеть будет расти.

По данным пресс-службы "Роснано", общие инвестиции компании в национальную сеть ПЭТ-центров достигли 4,4 млрд рублей. При этом, по данным базы СПАРК, доля "Роснано" в центре "ПЭТ-Технолоджи" составляет 49,9%. ПЭТ-центр в Самаре сможет проводить 5 тыс. исследований в год, на долю обязательного медицинского страхования придется до 90%. На сегодняшний день максимальный показатель по количеству исследований показал центр в Екатеринбурге, в котором в 2017 году прошло 7 тыс. диагностик.

По словам гендиректора "ПЭТ-Технолоджи" Дианы Кобесовой, компанией реализуется стратегия открытия ПЭТ/КТ- центров по всей стране, и центр в Самаре завершает первый цикл этой стратегии. "Следующий цикл предполагает, что к 2025 году будут работать уже 25 центров, обеспечивающих возможности высокотехнологичных методов исследований для одной четвертой населения России", - сказала она.

О сети "ПЭТ-Технолоджи"

"ПЭТ-Технолоджи" - федеральная сеть центров ядерной медицины, созданная в 2011 году при участии УК "Роснано". На сегодня функционирует десять диагностических центров - в Москве, Курске, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, Липецке, Орле, Тамбове, Тольятти и Самаре, а также два производственных центра в Ельце (Липецкая область) и Самаре, оборудованных циклотронными комплексами и лабораториями синтеза радиофармпрепаратов.

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