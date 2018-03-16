Глава Крыма пообещал уволить чиновников, которые призывают подчиненных не идти на выборы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить чиновников, которые призывают подчиненных не идти президентские выборы.

"Должностные лица, независимо от национальности, которые говорят не идти на выборы, я их выгоню всех с понедельника, даже не сомневайтесь. Я проведу расследование. Никто из них в органах власти работать не будет", - сказал журналистам Аксенов.

Он призвал прийти 18 марта на выборы и не поддаваться на провокации тех, кто призывает к обратному. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что в регионе якобы призывают крымских татар не участвовать в голосовании.

"Нельзя оставаться безучастным к политическим процессам, которые происходят на территории республики. Нельзя исключать себя из этого процесса. Уверен, что они [жители Крыма] преодолеют все тенденции (призывы не участвовать в выборах прим. ТАСС) и не будут отвлекаться на действия провокаторов. <…> Устранение себя от политической жизни вредит любому человеку", - отметил глава республики.

При этом он допустил, что на полуострове могут действовать провокаторы, которые подстрекают местных жителей не участвовать в голосовании. "Я не могу сказать на 100%, соответствует ли эта информация действительности, <…> есть и такие перегибы. <...> Могу сказать, что крымско-татарский народ мудрый и знает, кто советует хорошее, а кто плохое. <…> Я думаю, что ум и здравый смысл помогут им преодолеть все тенденции", - добавил политик.

Выборы президента России проводятся в Крыму и Севастополе впервые после воссоединения полуострова с РФ. В республике откроются 1 206 тыс. избирательных участков. В списки вносится 1,483 млн избирателей.