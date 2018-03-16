Артековцы на референдуме проголосовали за текст напутствия будущему президенту России

ГУРЗУФ, /Республика Крым/, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Артековцы на детском референдуме, прошедшем 16 марта, утвердили напутствие будущему президенту России на Десятилетие детства (2018-2027 годы).

"Десятилетие детства - это новая программа, которую недавно подписал президент. Я считаю, что дети и подростки должны видеть свое будущее четче, чем сейчас. Сейчас некоторые дети затрудняются ответить на вопрос, кем они хотят стать в будущем, в том числе и я. Все по разным причинам, кто-то живет в селе, где нет хорошей школы, а кто-то не определился с интересами", - сказала 13-летняя Эвелина Кондратович из Адыгеи.

Детский референдум стал уже традиционным для "Артека". В течение трех последних лет он проводится здесь в день, когда жители Крымского полуострова большинством голосов решили, что хотят жить в России. "Референдум - это, например, когда народ голосует за страну, хочет он присоединиться к России или нет. Дети тоже живут в нашей стране, и тоже должны голосовать", - пояснил 11-летний Артем Филичкин из Красноярского края.

Для проведения референдума во всех лагерях "Артека" оборудовали избирательные участки с кабинками для тайного голосования и прозрачными урнами для бюллетеней. В первой половине дня дети приходили на участки отрядами и голосовали. Результаты референдума объявят вечером на открытии третьей артековской смены, но уже сейчас большинство артековцев не скрывают, что согласны с текстом напутствия будущему президенту.

Общее решение

Текст напутствия главе государства создали в ходе недавно завершившейся в "Артеке" второй смены. Идею создания документа предложила вице-премьер Ольга Голодец, посетившая лагерь в феврале этого года. Тогда директор "Артека" Алексей Каспржак поддержал начинание.

"Мы посчитали необходимым спросить у детей, чего они хотят. Ребята не растерялись и устроили обсуждение с большим количеством предложений. Напутствие обсуждали 2 тыс. детей второй смены "Артека", а голосуют 2 тыс. детей третьей смены "Артека". Так что это абсолютно репрезентативная выборка всех детей страны, потому что во второй и третьей смене были дети из всех регионов", - сказал Каспржак.

Артековцы выдвигали идеи, спорили, а в итоге выработали общий документ, который сегодня и вынесли на утверждение. "Собирались президенты отрядов, участвовали в дебатах и предлагали свои задумки по Десятилетию детства, а в итоге пришли к определенному решению. А ребята из третьей смены продвигают это дальше, чтобы послание дошло до президента", - пояснил вожатый Александр Резниченко.

Чего хотят дети

В основе артековского напутствия три тезиса: "Мы ждем новых возможностей образования. Мы хотим открыть для себя нашу великую Родину. Мы стремимся к диалогу с иностранными сверстниками, чтобы призвать их к миру и научиться вместе работать".

Артековцы поясняют, что в напутствии они отразили волнующие современных детей вопросы: доступность образования, включая цифровое, связь образования с реальной жизнью, создание новых просветительских программ, в том числе связанных с детскими путешествиями, развитие детской дипломатии, направленной на включение детей в диалог со сверстниками со всего мира.

"А я бы хотела, чтобы новоизбранный президент поддерживал детей, чтобы было больше таких лагерей, где дети могут отдохнуть и научиться чему-то", - рассказала 13-летняя Катя Воротникова из Воронежа.

Завершается текст напутствия словами: "Дети могут очень многое. Поддержите нас сегодня - мы послужим стране завтра".