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Глава Архивной службы РФ подарил Севастополю карту Крыма, изданную в XIX веке

В стране
16 марта, 14:50 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 16, марта. /ТАСС

Андрей Артизов предположил, что этой картой могли пользоваться британские военные перед вторжением на полуостров в 1854 году

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Руководитель Архивной службы РФ Андрей Артизов передал государственному архиву Севастополя карту Крыма, изданную в Лондоне в 1851 году. Глава ведомства предположил, что картой могли пользоваться британские военные перед вторжением на полуостров в 1854 году.

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"Это уникальный документ - карта Крыма из Атласа мира, изданного в Лондоне в 1851 году. Это карта с высокохудожественными гравюрами наиболее известных мест, в их числе Севастополь, Балаклава... Евпатория... Можно предположить, что, поскольку атлас был издан за три года до начала Крымской войны (1853 - 1856 годы - прим. ТАСС), британская армия, которая пришла потом сюда с французами и турками, пользовалась этой картой. Этот подлинный документ был куплен на аукционе, и это дар Архивной службы России архивному фонду в Севастополе", - сказал Артизов журналистам на открытии нового здания городского госархива в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Севастополе торжественно сдали в эксплуатацию новое здание государственного архива, достроенного в рамках федеральной-целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Здание предназначено для размещения 500 тыс. единиц хранения, в том числе 200 тыс. бумажных документов, 80 тыс. электронных документов, 220 тыс. единиц хранения страхового фонда.

Государственное казенное учреждение "Архив города Севастополя" (ранее - Государственный архив города Севастополя) с момента своего создания в 1921 году находился в помещениях, не приспособленных для хранения документов. В 1994 году было принято решение о строительстве нового здания архива на проспекте Генерала Острякова. Строительство началось, однако так и не было завершено. В 2014 году, после воссоединения Севастополя и Крыма с РФ, реконструкцию недостроенного здания включили в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

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