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Всеармейские олимпиады по физике и математике собрали более 500 участников в Ставрополе

В стране
16 марта, 16:48 UTC+3

Задания составлены с учетом военного компонента, в целом это задачи повышенного уровня

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© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
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© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС

На базе Ставропольского президентского кадетского училища с 14 по 16 марта прошли XVIII Всеармейская олимпиада по математике и VI Всеармейская олимпиада по физике среди обучающихся довузовских образовательных организаций Минобороны РФ, сообщили ТАСС в училище.

"Задания составлены с учетом военного компонента, в целом это задачи повышенного уровня. Олимпиады проводятся по физике и математике. Поскольку в военных вузах Министерства обороны преобладают военно-технические и инженерно-технические специальности, математика и физика — самые востребованные предметы", — уточнили в образовательном учреждении.

В олимпиадах участвовали 25 команд довузовских училищ в четырех номинациях: 8, 9, 10, 11-е классы. География участников охватывает всю Россию — Владивосток, Санкт-Петербург, Кронштадт, Уссурийск, Владикавказ, Севастополь, Воронеж и т.д. Участвуют и девушки, представляющие московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ".

Знания участников оценят члены жюри, в состав которого вошли преподаватели училищ, лучшие учителя физики и математики ставропольских лицеев и гимназий, преподаватели профильных кафедр Северо-Кавказского федерального университета и Ставропольского государственного аграрного университета, а также педагоги краевой школы для одаренных детей "Поиск".

Надежда Колосова

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