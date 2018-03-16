Губернатор ЯНАО поручит главам ямальских городов и районов выучить ненецкий язык

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин поручит главам городов и районов Ямала выучить ненецкий язык. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.

"На торжественном собрании губернатору ЯНАО пожаловались, что стареет педагогический состав, который преподает ненецкий язык молодым. Глава региона сказал, что даст поручение заняться этим вопросом, а также поручит выучить язык главам городов и районов Ямала", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что на торжественной церемонии Кобылкин вручил звание "Почетный гражданин ЯНАО" Нейке Янгасовой - ненецкой писательнице, члену совета старейшин регионального общественного движения Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯНАО "Ямал - потомкам!", которая участвует в создании учебных пособий по ненецкому языку. Кроме того, медалью "За гражданскую инициативу" наградили Василия Ануфриева, который одним из первых начал обучать детей родному языку.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают порядка 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), это 13% всех КМНС России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).