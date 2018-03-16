Дома дружбы Ленобласти и Крыма договорились о проведении совместных культурных мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Дома дружбы Ленинградской области и Республики Крым по телемосту договорились о проведении совместных культурных мероприятий на территории двух субъектов РФ - выставок, круглых столов по культурному обмену, участии в этнофестивалях и других мероприятиях. Об этом ТАСС сообщил директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко.

"Сегодня в честь годовщины референдума в Крыму состоялся телемост между домами дружбы [Ленинградской] области и Республики Крым. На телемосте мы договорились об участии в круглом столе по вопросам культуры, который пройдет в Крыму в мае, а также о проведении выставки картин нашего художника, члена Союза художников России Василия Коноплева летом в Крыму", - сказал Михайленко.

Он добавил, что жителей Крыма также пригласили принять участие в конференции по многонациональной культуре Ленинградской области, которая пройдет в апреле текущего года в регионе. "Мы также официально пригласили крымчан участвовать в пятом этнофестивале "Россия - созвучие культур", который пройдет в Приозерске в конце августа - начале сентября. Будем надеяться, что они к нам приедут", - отметил собеседник агентства.

Телемост между двумя субъектами прошел в пятницу в рамках плана мероприятий по взаимодействию регионов, который подписали на инвестиционном форуме в Сочи в феврале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Согласно документу, до 2021 года стороны планируют налаживать партнерские отношения и деловые контакты предпринимателей, а также совместно развивать туризм и культурные связи.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года, после февральского госпереворота в Киеве, власти Севастополя и Крыма провели референдум о воссоединении с Россией. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев при явке 80%, 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.