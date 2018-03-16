Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ленобласть планирует решать проблему дольщиков посредством договоров с застройщиками

В стране
16 марта, 20:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

В 2017 году при содействии администрации Ленинградской области завершено строительство 39 многоквартирных домов

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Администрация Ленинградской области планирует решить проблему дольщиков путем заключения с каждым проблемным застройщиком договора по срокам и условиям введения жилых домов в эксплуатацию. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, эти планы озвучил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

На совещании в пятницу Москвин рассказал, что Госстройнадзор региона разрабатывает соглашения с застройщиками, которые не выполняют свои обязательства перед дольщиками.

"В этих соглашения будут четко прописаны сферы ответственности сторон, меры поддержки застройщика региональными властями, а также закреплены сроки ввода проблемных домов [в эксплуатацию]", - цитирует слова Москвина пресс-служба.

В этом году при содействии областной администрации планируется ввести в эксплуатацию два проблемных объекта в Гатчине и в Новом Девяткино и еще 18 многоквартирных домов, строящихся со значительным нарушением первоначальных сроков введения в эксплуатацию.

В 2017 году при содействии администрации Ленинградской области завершено строительство 39 многоквартирных домов, по которым первоначальные сроки были сорваны. Жилые помещения в них получили 10,9 тыс. граждан - участников строительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: все решения по ответным мерам по отношению к Великобритании приняты
2
Джонсон нарушил протокол и не пожал руку Яковенко на встрече в британском МИД
3
Дипломат: на Украине утрачена система управления, если МВД берет на себя функции МИД
4
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
5
Выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму не состоялось
6
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
7
СМИ: сенаторы в США потребовали от минфина заблокировать проект "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама