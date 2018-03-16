Эксперт: оленеводы Ненецкого АО должны перейти к глубокой переработке продукции

АРХАНГЕЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Оленеводы Ненецкого автономного округа должны перейти от переработки мяса и шкуры к глубокой переработке всей продукции отрасли для повышения конкурентоспособности и выхода на внешние рынки. Об этом рассказал ТАСС в пятницу руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта, депутат Архангельского областного собрания от автономного округа Матвей Чупров.

"Первопричина [того, что перерабатываются только мясо и шкуры] - недостаток современных убойных пунктов, которые позволили бы проводить глубокую переработку, и, в свою очередь, дали возможность реализовывать продукцию на экспорт", - сказал он в рамках VI регионального съезда оленеводов, который проводится раз в три года в Нарьян- Маре. Чупров пояснил, что глубокая переработка подразумевает использование не только мяса и шкур, но и субпродуктов, а также крови.

"Технологий нет, соответственно, переработки нет, все выбрасывается, это тоже бесхозяйственность, нет у нас того, кто бы занялся [глубокой переработкой], а без господдержки этого не сделать", - рассказал ТАСС председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Анатолий Мяндин.

Необходимость поддержки на федеральном уровне

По его словам, одним из выходов могло бы стать принятие федерального закона "О северном оленеводстве" или федеральной программы. "Комплекс проблем: начиная от пастбищ, которые отбираются недропользователями, и не до конца отработана методика компенсации за потери пастбищ, не отработана система экологической безопасности оленьих пастбищ, какое должно быть возмещение ущерба… и заканчивая комплексной переработкой", - пояснил Мяндин.

Еще одна проблема, которую нужно решать, отметил он, - процедура сдачи мяса частных оленеводческих хозяйств. "Если по общественным оленям (оленеводческим хозяйствам - прим. ТАСС) процедура сдачи, субсидия на мясо, отработана, то… в тундре частным порядком забивают [оленей], а чтобы их продать, нужен сертификат, чтобы ветеринар посмотрел, была справка. Есть проблемы в оформлении документов у всех по частным оленям", - сказал он.

По итогам съезда принято решение предусмотреть компенсацию части затрат, связанных со строительством инфраструктуры, разработать систему мониторинга состояния пастбищ, активно привлекать научное сообщество для работы с оленеводами.

Оленеводство в НАО

Сейчас в Ненецком автономном округе проживает более 7,5 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера - ненцев, что составляет 17,83% от общего населения. В оленеводстве занято 840 человек, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни (оленеводы и чумработницы). Поголовье оленей, по данным на 1 января 2018 года, составляет 177 тыс. голов.

Господдержка оленеводства в НАО из федерального и регионального бюджетов в 2017 году составила 224,1 млн рублей, на 2018 год планируется 245,1 млн рублей.