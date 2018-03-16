Эксперт: оленеводы Ненецкого АО должны перейти к глубокой переработке продукции

АРХАНГЕЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Оленеводы Ненецкого автономного округа должны перейти от переработки мяса и шкуры к глубокой переработке всей продукции отрасли для повышения конкурентоспособности и выхода на внешние рынки. Об этом рассказал ТАСС в пятницу руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта, депутат Архангельского областного собрания от автономного округа Матвей Чупров.
"Первопричина [того, что перерабатываются только мясо и шкуры] - недостаток современных убойных пунктов, которые позволили бы проводить глубокую переработку, и, в свою очередь, дали возможность реализовывать продукцию на экспорт", - сказал он в рамках VI регионального съезда оленеводов, который проводится раз в три года в Нарьян- Маре. Чупров пояснил, что глубокая переработка подразумевает использование не только мяса и шкур, но и субпродуктов, а также крови.
"Технологий нет, соответственно, переработки нет, все выбрасывается, это тоже бесхозяйственность, нет у нас того, кто бы занялся [глубокой переработкой], а без господдержки этого не сделать", - рассказал ТАСС председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Анатолий Мяндин.
По его словам, одним из выходов могло бы стать принятие федерального закона "О северном оленеводстве" или федеральной программы. "Комплекс проблем: начиная от пастбищ, которые отбираются недропользователями, и не до конца отработана методика компенсации за потери пастбищ, не отработана система экологической безопасности оленьих пастбищ, какое должно быть возмещение ущерба… и заканчивая комплексной переработкой", - пояснил Мяндин.
Еще одна проблема, которую нужно решать, отметил он, - процедура сдачи мяса частных оленеводческих хозяйств. "Если по общественным оленям (оленеводческим хозяйствам - прим. ТАСС) процедура сдачи, субсидия на мясо, отработана, то… в тундре частным порядком забивают [оленей], а чтобы их продать, нужен сертификат, чтобы ветеринар посмотрел, была справка. Есть проблемы в оформлении документов у всех по частным оленям", - сказал он.
По итогам съезда принято решение предусмотреть компенсацию части затрат, связанных со строительством инфраструктуры, разработать систему мониторинга состояния пастбищ, активно привлекать научное сообщество для работы с оленеводами.
Сейчас в Ненецком автономном округе проживает более 7,5 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера - ненцев, что составляет 17,83% от общего населения. В оленеводстве занято 840 человек, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни (оленеводы и чумработницы). Поголовье оленей, по данным на 1 января 2018 года, составляет 177 тыс. голов.
Господдержка оленеводства в НАО из федерального и регионального бюджетов в 2017 году составила 224,1 млн рублей, на 2018 год планируется 245,1 млн рублей.