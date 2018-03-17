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В Приамурье турнир по зимнему троеборью приурочили к годовщине воссоединения с Крымом

В стране
17 марта, 14:53 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК /Корр. ТАСС, Екатерина Киселева

В турнире приняли участие более 60 человек

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Более 60 любителей холодного плавания из городов Дальнего Востока и Китая вышли в Благовещенске на реку Зея для участия в соревновании по зимнему троеборью "Железный человек". Особенностью турнира стало его второе название - "Крымская весна", в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, сказал в субботу ТАСС президент федерации "Аквайс-спорт" Амурской области, организатор мероприятия Александр Брылин.

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Участникам соревнований предстояло проплыть в холодной воде 25 или 50 метров, после чего, обувшись и надев шапочку и рукавицы, пробежать по льду реки Зея 200 метров, а затем поднять гирю. Соревнования проводились как в личном, так и командном зачете. В воскресенье спортсмены выйдут на более длинные дистанции.

"Впервые соревнования мы провели в феврале 2005 года, когда были лютые морозы, которые повлияли на количество участников - около 12 человек. Затем время передвигали на более "теплое", однажды проводили к 8 марта, а в этом - 17 и 18 марта, что совпало с историческим событием четырехлетней давности и дало второе название - "Крымская весна", - сказал Брылин.

Самому младшему "моржу", Ярославу Брылину из Благовещенска, восемь лет, самой старшей - Людмиле Журавлевой из Хабаровска - 79. По признанию женщины, окунаться в холодную воду она полюбила за год до выхода на пенсию. "У нас в городе проруби нет, плаваю в бассейне, а обливаться выхожу на улицу. Соревнования в Благовещенске, конечно, необычные, а еще приурочены к такому событию - участвовать одно удовольствие", - сказала ТАСС Журавлева.

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