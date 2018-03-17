В Нарьян-Маре прошли спортивные состязания оленеводов

АРХАНГЕЛЬСК, 17 марта. /ТАСС/. Десятые традиционные спортивные состязания оленеводов Ненецкого автономного округа "Сямянхат мерета" (в переводе с ненецкого - "Самый быстрый"), которые проводятся в регионе раз в два года, прошли в Нарьян-Маре. Эти соревнования включают в себя несколько видов состязаний, главное из которых - гонки на оленьих упряжках.

"Эти соревнования для округа очень важны. Это не только хороший праздник: общение оленеводов и все остальное, но и в потенциале туристический бренд, потому что праздник очень красивый, качественный, хороший, добрый, но его надо раскручивать", - сказал ТАСС депутат Архангельского областного собрания от автономного округа Матвей Чупров.

Хиус и мороз

В Нарьян-Маре минус 25 и хиус - так местные называют злой и колючий сильный ветер. "С таким ветром - это как -40 без ветра", - пояснил спикер окружного собрания депутатов Анатолий Мяндин. "Хорошо, что солнце", - отметил участник гонок на оленьих упряжках Илья Ледков.

Он приехал на соревнования вместе с сыном. А всего от сельхозкооператива "Ерв", который представляют Ледковы, на гонку выставлено четыре упряжки. "Все четыре упряжки, которые приехали, и будут участвовать, - сказал Илья Ледков. - Мы готовились, оленей гнали. 60 км в час может скорость развить олень".

Старты на оленьих упряжках - это кульминация праздника. До этого участники состязались в таких традиционных ненецких видах спорта, как прыжки через нарты.

Еще один вид состязаний - метание тензея на хорей. Тензей - это что-то вроде аркана, на который ловят оленей. А хорей - это длинный шест, которым управляют оленьей упряжкой.

Главный старт

Ранее в Нарьян-Маре проходил съезд оленеводов округа. Это событие проходит раз в три года, поэтому на соревнования "Сямянхат мерета" в этот раз собрались участники не только из близлежащих населенных пунктов. Победитель гонки на упряжках Михаил Вылка приехал из Варандея, находящегося на северо-востоке округа. Это та часть НАО, куда спокойно приходят белые медведи. От Нарьян-Мара до Варандея 364 км.

"Мы ехали на оленях целую неделю, останавливались, конечно, отдохнуть, но ехали долго", - рассказал Михаил Вылка. В упряжке, на которой ехали, как он говорит, четыре оленя, в гонке участвую три. "В основном, конечно, олени- самцы, но иногда участвуют и важенки (самки - прим. ТАСС)", - рассказывает победитель.

В главной гонке у мужчин участвовало 17 упряжек. "Соперники серьезные и трасса сложная", - говорит чемпион. Михаил Вылка выигрывал гонку "Сямянхат мерета" в 2014 году, а в 2016-м занял третье место.

Вечером оленеводы на тех же упряжках, которые участвовали в гонках, отправятся обратно.

Туристический потенциал

"Я считаю, что самыми главными соревнованиями в нашем округе должны стать именно "Сямянхат мерета". Гонки на оленьих упряжках берут свою историю с 30-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня эта традиция сохраняется. Знаю, что в свое время этот праздник был совмещен с проведением гонок на снегоходах, но, думаю, что возвращаться к этому не стоит. Гонки на оленьих упряжках могут стать не менее интересными, чем "Буран-Дей", - сказал на открытии соревнований врио губернатора НАО Александр Цыбульский.

"Сямянхат мерета" могут стать одним из мероприятий событийного туризма в НАО. "У нас есть три направления развития туризма в регионе: первое - это событийный туризм. Второе интересное направление - это промышленный туризм. Мы много говорим о том, как мы добываем нефть, углеводороды, как бюджет округа зависит от них, но немногие видели, как на самом деле этот процесс происходит, а это действительно интересно. И третье - это экстремальный природно- климатический туризм", - сказал ТАСС Цыбульский.

"Нам нужно поработать над сервисной составляющей, и тогда это будет неплохо играть. У нас довольно много предпринимателей, которые этим занимаются, уже есть категория "устоявшегося" туриста, которые из года в год сюда приезжают. Наша задача сделать это более массовым и упорядочить само предоставление туристической услуги", - отметил Цыбульский.