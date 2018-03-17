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В Адыгее стартовал международный квест "Математический бегущий Майкоп"

В стране
17 марта, 17:13 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 17, марта. /ТАСС

В акции приняли участие около 220 человек

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МАЙКОП, 17 марта. /ТАСС/. Участниками стартовавшего в субботу в столице Адыгеи квеста "Математический бегущий Майкоп", впервые проводящегося в рамках третьей Кавказской международной олимпиады по математике, стали порядка 220 подростков и взрослых - майкопчан и гостей республики. Об этом ТАСС сообщил председатель жюри и руководитель координационного совета олимпиады, директор республиканской естественно-математической школы (РЕМШ) Адыгейского госуниверситета (АГУ) Дауд Мамий.

"Мы впервые проводим в Майкопе акцию "Математический бегущий город". Она проходит в форме квеста, где нужно решить математические задачи и при этом состязаться на скорость прохождения дистанции. Квест собрал 220 человек. Это одаренные дети - участники Кавказской международной олимпиады по математике, студенты двух госвузов Адыгеи и колледжа, школьники и трудовые коллективы Майкопа", - сказал он.

Игра, в которую включились 52 команды, стартовала на территории республиканской естественно-математической школы. Участники квеста получили маршрутные листы, содержащие 21 точку на карте с различными адресами, и пять скрытых точек, адреса которых они разгадают, решив задачи. За каждый вариант решения они получат определенное количество баллов. Победит команда, которая быстрее всех решит задачки, наберет наибольшее количество баллов и придет к финишу в РЕМШ, уточнил Мамий.

"Задачи, в принципе, несложные: они под силу как юным математикам, так и представителям трудовых коллективов, которые учились в школе или вузах лет 15 - 20 назад. Главная задача проекта - показать Кавказ как пространство, где процветает наука, оказать содействие развитию талантов подростков и познакомить гостей Майкопа с его историческими местами. Награждение победителей квеста состоится на закрытии олимпиады 20 марта", - пояснил собеседник агентства.

Безопасность участников квеста, передвигающихся по центру столицы Адыгеи с педагогами - руководителями команд, обеспечивают полиция и бригады скорой помощи.

Международная Кавказская математическая олимпиада для одаренных школьников, стартовавшая в четверг при поддержке правительства республики, собрала порядка 100 подростков из 15 регионов Юга России и четырех стран Кавказа и Причерноморья - Абхазии, Армении, Болгарии, Южной Осетии. Это дети, показавшие лучшие результаты на региональных этапах олимпиад. Помимо состязаний, юные таланты посещают семинары, лекции и встречи с известными российскими математиками - преподавателями открывшегося в Майкопе Кавказского научно-образовательного математического центра АГУ, а также побывают на экскурсиях в горах Адыгеи.

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