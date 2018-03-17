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Активисты привели в порядок знак "Город-герой Севастополь"

В стране
17 марта, 18:27 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 17, марта. /ТАСС

Знак находится на въезде в город со стороны Ялты

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Севастопольские активисты собственными силами привели в порядок знак "Город-герой Севастополь", расположенный на въезде в город. Об этом ТАСС в субботу рассказал автор идеи Карен Тарминян.

"Идея возникла абсолютно случайно, проезжал мимо стелы и обратил внимание на ее ободранный внешний вид, это особенно бросается в глаза при солнечном свете. Остановился, осмотрел и понял, что решение вопроса не такое сложное, предложил эту идею в интернете, пришли пять человек, я нанял автокран. Мы заштукатурили все места, где зияли дыры, покрасили Звезду Героя, покрасили ступеньки, и обелиск приобрел приближенный к первозданному вид", - рассказал Тарминян.

Пятнадцатиметровый знак со Звездой Героя и надписью Севастополь расположен на въезде в город со стороны Ялты.

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