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Leroy Merlin построит торговый центр в Северной Осетии

В стране
17 марта, 20:40 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 17, марта. /ТАСС

В республиканском инвестиционном портфеле насчитывается 103 проекта на общую сумму 69 млрд рублей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Ретейлер Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") приступит к строительству своего первого торгового центра в Северной Осетии в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Агентства развития республики Павел Игнатьев.

"Компания Leroy Merlin, лидер на рынке DIY-ретейла, начнет строительство торгового центра в течение ближайших месяцев. Сумма инвестиций на данном этапе не разглашается", - сказал он.

По его словами, в рамках работы по улучшению инвестиционного климата в республике особое внимание уделяется привлечению глобальных брендов. "Так, Metro Cash & Carry, реализовал проект на территории региона в рекордно сжатые сроки - шесть месяцев. Сумма инвестиционного проекта составила порядка €20 млн. Новый торговый центр во Владикавказе общей площадью 9,7 тыс. кв. м создал 200 новых рабочих мест. Сумма налоговых поступлений в бюджет республики в год достигает 70 млн рублей", - пояснил гендиректор.

В республиканском инвестиционном портфеле насчитывается 103 проекта на общую сумму 69 млрд рублей. "Республика очень четко определила для себя: есть пять перспективных направлений, которые по всем аспектам готовы для инвестиций: логистика, бальнеология, туризм, промышленность и АПК. Есть инфраструктура, налоговые преференции, система сопровождения на всех стадиях инвестпроекта", - отметил Игнатьев.

В 2017 году в рыбохозяйственную отрасль республики пришел первый якорный инвестор - компания "Остров", которая планирует на первом этапе вложить 150 млн рублей в развитие производства. В планах - строительство рыбоперерабатывающего завода с общим объемом инвестиций 300 млн рублей. "Тактика привлечения якорных инвесторов актуальна и для других отраслей. На сегодняшний день ведутся переговоры с инвесторами в области производства металлокерамических конструкций, строительных материалов, крупными компаниями пищевой промышленности", - сказал руководитель агентства.

Агентство развития было создано в республике в августе 2017 года для формирования и реализации стратегии социально- экономического развития региона до 2030 года. В разработке документа за полтора года приняли участие более 5 тыс. человек: чиновники, предприниматели, представители научного сообщества и общественные деятели.

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