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Свердловский драмтеатр предложили назвать в честь Олега Табакова

В стране
17 марта, 21:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, марта. /ТАСС

С такой инициативой выступил депутат Екатеринбургской городской Думы Михаил Гаранин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Свердловский государственный академический театр драмы предложили наименовать в честь народного артиста СССР Олега Табакова. Об инициативе на своей странице в социальной сети Facebook заявил депутат Екатеринбургской городской Думы Михаил Гаранин.

Экспертное мнение

Автор: БЕЗРУКОВ Сергей Безруков
Сергей

Учитель. Мастер. Глыба. Сергей Безруков вспоминает Олега Табакова

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"А вот если наш "Свердловский и. т. д. театр драмы" станет носить имя Табакова, - можно побрататься с Театром-студией "ТАБАКЕРКА", и пусть выпускники проходят практику в нашем театре драмы имени Олега Табакова", - написал он.

В пресс-службе драмтеатра ТАСС не комментируют данную ситуацию.

По данным местных СМИ, театр пока не принял решение о наименовании.

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет.

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