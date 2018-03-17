Свердловский драмтеатр предложили назвать в честь Олега Табакова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Свердловский государственный академический театр драмы предложили наименовать в честь народного артиста СССР Олега Табакова. Об инициативе на своей странице в социальной сети Facebook заявил депутат Екатеринбургской городской Думы Михаил Гаранин.

"А вот если наш "Свердловский и. т. д. театр драмы" станет носить имя Табакова, - можно побрататься с Театром-студией "ТАБАКЕРКА", и пусть выпускники проходят практику в нашем театре драмы имени Олега Табакова", - написал он.

В пресс-службе драмтеатра ТАСС не комментируют данную ситуацию.

По данным местных СМИ, театр пока не принял решение о наименовании.

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет.