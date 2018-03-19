Медведев отметил отставание Дальневосточного региона по показателям социального развития

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил отставание Дальневосточного региона по показателям социально-экономического развития и призвал довести эти показатели до уровня других регионов и выше.

СПЕЦПРОЕКТ Близкое будущее Дальнего Востока Специальный проект ТАСС об изменениях в крупнейшем регионе России

"Работы там (на Дальнем Востоке) очень много. Мы понимаем, что, несмотря на проекты, в целом отставание по целому ряду показателей сохраняется. Поэтому задача развития, причем приличного развития и экономики, и социальной сферы Дальнего Востока является безусловно актуальной и на будущее", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами. "Нужно не просто догнать по показателям социального развития другие регионы страны, что само по себе тоже серьезная задача, но и по возможности выйти на лучше цифры. Для выполнения этой задачи регионы Дальнего Востока готовят планы социального развития. Там речь идет о строительстве больниц, школ, детских садов, спорткомплексов, культурных центров, жилья. Деньги на эти цели зарезервированы", - напомнил премьер.

Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что правительство продолжает работу по ускоренному развитию Дальнего Востока. По итогам 2017 года индекс прироста инвестиций в регионе составил 117,1%. Всего на его территории реализуется 1200 проектов."100 предприятий уже сдано - это 121 млрд рублей частных инвестиций, 8,5 тыс. рабочих мест. Сейчас приступаем к созданию условий для жизни людей в центрах экономического роста, таких центров достаточно много - 44", - отметил вице-премьер.

При этом уже отобрано 199 приоритетных социальных объектов - образовательных учреждений и больниц - на 55, 7 млрд рублей. "На Дальнем Востоке будет построено 19 школ, 20 больниц, 11 детских садов, семь дворцов культуры, 26 спортивных объектов", - сказал Трутнев. "Все это будет начато в этом году и закончено в течение трех лет", - пообещал он.