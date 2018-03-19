Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев отметил отставание Дальневосточного региона по показателям социального развития

В стране
19 марта, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Премьер-министр РФ призвал довести эти показатели до уровня других регионов и выше

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил отставание Дальневосточного региона по показателям социально-экономического развития и призвал довести эти показатели до уровня других регионов и выше.

СПЕЦПРОЕКТ

Близкое будущее Дальнего Востока

Специальный проект ТАСС об изменениях в крупнейшем регионе России

"Работы там (на Дальнем Востоке) очень много. Мы понимаем, что, несмотря на проекты, в целом отставание по целому ряду показателей сохраняется. Поэтому задача развития, причем приличного развития и экономики, и социальной сферы Дальнего Востока является безусловно актуальной и на будущее", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами. "Нужно не просто догнать по показателям социального развития другие регионы страны, что само по себе тоже серьезная задача, но и по возможности выйти на лучше цифры. Для выполнения этой задачи регионы Дальнего Востока готовят планы социального развития. Там речь идет о строительстве больниц, школ, детских садов, спорткомплексов, культурных центров, жилья. Деньги на эти цели зарезервированы", - напомнил премьер.

Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что правительство продолжает работу по ускоренному развитию Дальнего Востока. По итогам 2017 года индекс прироста инвестиций в регионе составил 117,1%. Всего на его территории реализуется 1200 проектов."100 предприятий уже сдано - это 121 млрд рублей частных инвестиций, 8,5 тыс. рабочих мест. Сейчас приступаем к созданию условий для жизни людей в центрах экономического роста, таких центров достаточно много - 44", - отметил вице-премьер.

При этом уже отобрано 199 приоритетных социальных объектов - образовательных учреждений и больниц - на 55, 7 млрд рублей. "На Дальнем Востоке будет построено 19 школ, 20 больниц, 11 детских садов, семь дворцов культуры, 26 спортивных объектов", - сказал Трутнев. "Все это будет начато в этом году и закончено в течение трех лет", - пообещал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Развитие Дальнего Востока
Страны
Россия
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: коалиция во главе с США эвакуировала несколько главарей ИГ на северо-востоке Сирии
2
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
3
"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ
4
Волгоградская область перейдет на местное время
5
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
6
Путин намерен сосредоточиться на внутренних вопросах и обеспечении обороноспособности
7
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов