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Смотровую площадку в районе морского порта обустроят в Нарьян-Маре в 2018 году

В стране
19 марта, 16:22 UTC+3

Накануне жители сделали выбор в пользу благоустройства порта в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 марта. /ТАСС/. Жители Нарьян-Мара в ходе рейтингового голосования, которое проходило в городе 18 марта, выбрали в качестве объекта для благоустройства территорию в районе морского порта, где планируется обустроить смотровую площадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

18 марта в столице Ненецкого автономного округа прошло рейтинговое голосование в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

"В процедуре рейтингового голосования, в ходе которой нарьянмарцы 18 марта выбирали общественные территории для благоустройства, приняло участие 3 457 горожан. Наибольшее количество голосов набрал проект обустройства смотровой площадки в районе морского порта", - говорится в сообщении.

Второе место занял проект по созданию сквера влюбленных в районе ЗАГСа. Как сообщила пресс-служба администрации, за этот проект, в частности, голосовал врио главы НАО Александр Цыбульский. На третьем месте - литературный сквер, который предложено разбить между зданием городского многофункционального центра и школой №3.

Проект благоустройства, получивший больше всего голосов, будет реализован в 2018 году, остальные - до 2022 года. На муниципальную программу по благоустройству Нарьян-Мара в 2018 году запланировано 46,8 млн рублей. Из федеральной казны выделено 4,2 млн рублей, из окружной - 42,6 млн рублей. 

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