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Правительство РФ утвердило порядок финансирования социнфраструктуры Дальнего Востока

В стране
19 марта, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Постановление позволит передать в регионы ранее запланированные средства

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает правила распределения средств на строительство социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в понедельник.

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Ранее в понедельник Медведев отметил отставание дальневосточных регионов по показателям социально-экономического развития и призвал довести их до уровня других субъектов и выше.

"Правительство РФ постановляет утвердить правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО)", - говорится в постановлении.

Документ позволит передать в регионы ранее запланированные средства. Механизм распределения финансирования предполагает, что главы регионов представляют в Минвостокразвития РФ планы, отражающие финансовые потребности на строительство социальной инфраструктуры. Далее подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе предлагает проекты правительству РФ. Кабмин принимает решение по распределению средств между дальневосточными регионами.

В начале марта вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что во всех девяти субъектах РФ, расположенных на Дальнем Востоке, проведена работа по отбору и обоснованию необходимой социальной инфраструктуры.

В рамках федерального финансирования в течение 2018-2020 годов на Дальнем Востоке построят 199 социальных объектов, в том числе 18 школ, 20 больниц, 11 детских садов, семь дворцов культуры и центров досуга. На их финансирование в федеральном бюджете на 2018-2020 годы предусмотрено 68,5 млрд рублей.

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