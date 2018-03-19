Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Пятигорске проголосовали за обновление Комсомольского парка по федеральной программе

В стране
19 марта, 20:10 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 19, марта. /ТАСС

Заместитель председателя думы города отметил, что около половины голосов за комфортную среду отдала молодежь

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Большинство жителей Пятигорска выступило за благоустройство Комсомольского парка в жилом микрорайоне Белая Ромашка в рамках голосования по программе формирования комфортной городской среды, сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации.

Рейтинговое голосование по шести городским территориям в рамках программы прошло в Пятигорске 18 марта на 70 участках, которые находились рядом с избирательными участками по выборам президента РФ.

"В рейтинговом голосовании по программе "Городская среда" приняли участие около 42 тыс. пятигорчан. Комсомольский парк (первая и вторая очереди благоустройства) получил 33,557 тыс. голосов", - говорится в сообщении.

На первом этапе подготовки программы организаторы собрали 38 тыс. предложений о том, какие общественные территории нуждаются в благоустройстве, и определили шесть наиболее упоминаемых. Архитекторы города подготовили дизайн-проекты, которые представили на градостроительном совете, в ходе встреч с депутатами и общественностью в микрорайонах. "Люди приходили голосовать семьями, иногда даже спорили, какой территории отдать предпочтение. Хочу отметить высокую активность молодежи - за комфортную городскую среду около половины голосов отдала молодежь", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя думы города Василия Бандурина, возглавляющего общественную комиссию по отбору проектов.

Как пояснил главный архитектор Пятигорска Никита Шолтышев, разработку дизайн-проекта первой и второй очереди благоустройства Комсомольского парка предложило Ставропольское краевое училище дизайна. Согласно замыслу авторов, парк должен стать более приспособленным к занятиям спортом, на его территории появится новая аллея, идущая параллельно улице Панагюриште. На основе существующего теннисного корта планируют сделать спортивное ядро с площадками для игровых видов спорта (гандбольной и баскетбольной), роллердром, комплекс для воркаута и скейтпарк, а по периметру парка может появиться велосипедная дорожка. "Также будет оборудована закрытая территория для выгула собак, предусмотрены места для отдыха с перголами, скамьи у фонтана и цветники", - рассказал он.

По данным Северокавказстата, в Ставропольском крае реализация приоритетного проекта Минстроя России "Формирование комфортной городской среды" началась в 2017 году, на благоустройство общественных пространств и дворов из федерального и краевого бюджетов направили 609 млн рублей. Всего благоустроили 202 двора и 21 общественная территория. Проект продлили еще на три года, в 2018 году Ставропольскому краю планируют выделить 612 млн рублей и на благоустройство парков малых городов - 20,4 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
4
Мэй утверждает, что у России было намерение и мотив отравить Сергея Скрипаля
5
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
6
Евросоюз не признает проведение президентских выборов в Крыму
7
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов