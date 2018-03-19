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Совершающий плавание вокруг Евразии учебный корабль "Перекоп" зашел в Севастополь

В стране
19 марта, 20:17 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, марта. /ТАСС

Судно пробудет в городе до 1 апреля

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КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", находящийся в дальнем морском походе, совершил плановый заход в Севастополь, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель флота Роман Мартов.

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"Учебный корабль "Перекоп" в минувшее воскресенье, 18 марта, зашел в Севастополь. В славном городе-герое, главной военно-морской базе Черноморского флота России корабль с берегов Балтики пробудет до 1 апреля", - сказал он, отметив, что за это время участники похода отдохнут после почти двадцатидневного перехода, корабль пополнит запасы для дальнейшего плавания.

На борт корабля примут группу курсантов Черноморского высшего военно-морского училища, которые вместе со своими коллегами из других учебных заведений Минобороны РФ пройдут морскую практику.

Из Севастополя учебному кораблю "Перекоп" предстоит совершить океанский переход через Средиземное море, Суэцкий канал в Индийский океан. 18 апреля предполагается заход российского корабля в Коломбо - крупнейший город и порт Шри-Ланки.

Дальний морской поход учебного корабля "Перекоп" вокруг Евразии, начавшийся 1 марта из Кронштадта, проходит в рамках проведения морской практики в общей сложности более 500 курсантов военно-морских вузов. "Перекоп" побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути, за более чем полугодовое плавание преодолеет почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. км). В программе похода - восемь деловых заходов в иностранные и российские порты, участие в многонациональных учениях, которые пройдут в Тихом океане.

Учебный корабль "Перекоп" проекта 887 построили в 1967 году на Щецинской судоверфи в Польше. Он оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение.

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