Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евкуров проверит высказывания об Ингушетии доверенных лиц кандидатов в президенты

В стране
19 марта, 21:09 UTC+3 МАГАС МАГАС 19, марта. /ТАСС

Глава региона отметил необходимость проверить конструктивность критики и "отреагировать на каждое замечание"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Специальная рабочая группа при правительстве Ингушетии изучит все высказывания доверенных лиц кандидатов в президенты страны относительно руководства региона. В случае подтверждения изложенных фактов власти отреагируют на них, сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Ранее, 13 марта, представители кандидатов в президенты РФ на дебатах высказались с критикой в адрес руководства региона. По их словам, в Ингушетии имеют место коррупция и низкий уровень жизни, которые обусловливают слабое социально-экономическое развитие республики.

"С учетом прозвучавшей критики в адрес руководства республики дал поручение о создании рабочей группы, которая должна изучить прошедшие дебаты и составить список так называемых претензий. Необходимо разобраться, насколько конструктивна и серьезна та критика, которую озвучили в ходе дебатов доверенные лица кандидатов, и отреагировать на каждое замечание", - отметил Евкуров.

Рабочая группа будет вести проверку в течение двух недель, затем на местном телевидении пройдет круглый стол, на который пригласят участников прошедших дебатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
Белый дом заявил, что администрация не удивлена итогами президентских выборов в России
4
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
5
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
6
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
7
"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов