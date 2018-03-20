Подачу тепла восстановили в селе в Хабаровском крае после повреждения теплотрассы

ХАБАРОВСК. 18 марта. /ТАСС/. Теплоснабжение возобновили в отключенных ранее после повреждения теплотрассы грузовиком в военном городке и школе в селе Восточное в Хабаровском районе Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе филиала "Хабаровская теплосетевая компания" АО "ДГК".

В воскресенье поздно вечером грузовик компании, занимающейся строительством дороги в районе села Восточное, не опустил кузов, проезжая под компенсатором, и зацепил его. Из-за случившегося без тепла остались 46 объектов воинской части и школа в селе Восточное.

"Восстановительные работы завершили поздно вечером. Теплоснабжение возобновлено", - сказал представитель пресс-службы.

По данным регионального ГУ МЧС, в понедельник службы ЖКХ военного городка запустили резервную котельную. Температурный режим в помещениях городка и средней школы был в пределах нормы.