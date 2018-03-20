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Энергоснабжение в четырех районах Якутии восстановлено

В стране
20 марта, 7:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что авария на электросетях оставила без света около 69 тыс. жителей

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ТАСС, 20 марта. /ТАСС/. Потребителям четырех районов Якутия подано энергоснабжение, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"В 04:50 мск (10:50 по местному времени) подано напряжение на подстанциях 110 кВ "Эльгяй", "Шея", "Кюндядя", "Нюрба" и части потребителей мощностью около 31 МВт. В 05:18 (11:18 по якутскому ремени) подано напряжение на подстанциях 110 кВ "Онхой", "Верхневилюйск", "Вилюйск" и всем потребителям. Информация о нарушении технологических процессов не поступала", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что 20 марта в 03:45 мск (09:45 по якутскому времени) действием защиты отключилась ВЛ 110 кВ "Сунтар-Вилюйск". Без электроснабжения остались потребители Сунтарского, Вилюйского и Верхневилюйского районов - около 69 тыс. человек, предприятия местной промышленности.

По информации прокуратуры республики Саха (Якутия), в связи с аварийным отключением электроэнергии в ряде Вилюйской группы районов организована проверка.

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