Дороги в аэропорт Норильска открыты для транспорта после метели

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Дороги из Норильска и Дудинки в аэропорт Алыкель - основной на севере Красноярского края, - закрытые вечером в понедельник из-за метели, открыты для движения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

С 19:00 (15:00 мск) понедельника в Норильске из-за сильного ветра и метели действует штормовое предупреждение.

"Федеральная автодорога А-382 "Дудинка-Алыкель" и краевая автодорога Норильск - Алыкель открыта для всех видов транспорта <…> Аэропорт Алыкель работает по регламенту, задержки авиарейсов нет", - говорится в сообщении.

Норильск - крупнейший город на севере Красноярского края с населением около 150 тыс. человек. Аэропорт является основным транспортным узлом, связывающим город и Таймырский район с остальными регионами страны.