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Дороги в аэропорт Норильска открыты для транспорта после метели

В стране
20 марта, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Штормовое предупреждение действует с 15:00 мск понедельника

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Дороги из Норильска и Дудинки в аэропорт Алыкель - основной на севере Красноярского края, - закрытые вечером в понедельник из-за метели, открыты для движения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

С 19:00 (15:00 мск) понедельника в Норильске из-за сильного ветра и метели действует штормовое предупреждение.

"Федеральная автодорога А-382 "Дудинка-Алыкель" и краевая автодорога Норильск - Алыкель открыта для всех видов транспорта <…> Аэропорт Алыкель работает по регламенту, задержки авиарейсов нет", - говорится в сообщении.

Норильск - крупнейший город на севере Красноярского края с населением около 150 тыс. человек. Аэропорт является основным транспортным узлом, связывающим город и Таймырский район с остальными регионами страны.

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