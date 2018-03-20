Всех пострадавших при пожаре в бывшем общежитии в Пермском крае выписали из больниц

ПЕРМЬ, 20 марта. /ТАСС/. Всех пострадавших при пожаре в бывшем общежитии в пермском городе Чусовой, где в конце февраля погибли шесть человек, выписалт из больниц. Об этом ТАСС сообщили во вторник в министерстве здравоохранения Пермского края.

"Пострадавших при пожаре в Чусовом выписали из больниц", - сказали в министерстве.

Пожар произошел 27 февраля в 00:40 местного времени. Поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном общежитии на ул. 50 лет ВЛКСМ. По данным министерства социального развития края, возгорание началось на четвертом этаже.

По данным регионального минздрава, госпитализировали 11 человек. Семь пострадавших, в том числе двое детей, находились в Чусовской городской больнице, четверо пострадавших эвакуировали в Пермь: двое детей проходили лечение в Краевой детской клинической больнице, двое взрослых - в ожоговом центре городской больницы № 21.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".