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Эксперт считает, что промкомпании не информируют жителей Арктики о своей деятельности

В стране
20 марта, 12:16 UTC+3

Первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера отметил, что порой общественные слушания проводят уже когда у компаний есть лицензии и проекты работ

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ЯКУТСК, 20 марта. /ТАСС /. Конфликты промышленных компаний и коренных народов в арктических районах Якутии вызваны информационным вакуумом, отсутствием системной работы недропользователей с муниципалитетами. Такое мнение высказал во вторник первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Вячеслав Шадрин.

"К сожалению, большинство конфликтов, которые происходят на местах, связаны с тем, что промышленные компании не ставят в известность о начале своей деятельности на определенной территории местное население и органы самоуправления. Я понимаю, что они получили лицензии в установленном законом порядке, но, наверное, нужно ставить в известность местные власти", - выступая на диалоговой площадке "Диалог коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) с промышленными компаниями", организованного в рамках съезда ассоциации.

Кроме того, по мнению Шадрина, при получении лицензионного соглашения недропользователям следует получать предварительное согласие местных жителей. "Многие [компании] ссылаются на общественные слушания, но они проводятся тогда, когда у них уже есть лицензии, проекты хозяйственной деятельности", - сказал эксперт, обращаясь к представителям промышленных компаний, приглашенных на переговорную площадку.

По данным региональных властей, с 2008 по 2017 годы промышленные компании профинансировали строительство социальных объектов в регионе более чем на 15 млрд рублей. В частности, высокую активность в этой сфере показывают компании "АЛРОСА", "Газпром", "Роснефть", "Восток Инжиниринг". В Якутии принят единственный закон об этнологической экспертизе, устанавливающий ущерб от деятельности промышленных компаний на традиционную среду обитания коренных народов.

VII съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии проходит в столице региона 20-21 марта. 119 делегатов съезда, представляющие все коренные народы Севера региона, работают на четырех переговорных площадках. 

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