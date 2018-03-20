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Капитальный ремонт участка трассы "Дон" к обходу Воронежа завершится в 2018 году

В стране
20 марта, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Транспортный поток на нем превышает более 80 тыс. автомобилей в сутки.

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Государственная компания "Автодор" планирует в 2018 году закончить капитальный ремонт на участке с 486 по 492 км трассы М-4 "Дон" (прямое направление, из Москвы), начатый в прошлом году. Об этом сообщила госкомпания.

Участок проходит в Рамоньском районе Воронежской области и является подъездным участком к обходу Воронежа, который начинается с 492 км. Транспортный поток здесь превышает более 80 тыс. автомобилей в сутки.

"Капитальный ремонт значительно повысит пропускную способность участка и безопасность движения. При проведении работ будет завершено устройство третьей полосы движения, установлены современные ограждения, наружное энергосберегающее освещение, дорожные знаки и разметка", - отмечается в сообщении.

Специалисты планируют закончить работы до наступления пика отпускного сезона, указали в ГК "Автодор".

Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск - основная вертикальная ось дорожной системы России, соединяющей центральные и северные регионы Европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. Протяженность дороги - более 1,5 тыс. км. В доверительное управление ГК "Автодор" М-4 "Дон" была передана в мае 2010 года.

Также в доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь" протяженностью 450 км и М-3 "Украина" (432 км). Госкомпания осуществляет их комплексную реконструкцию.

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