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Суд Архангельска постановил очистить земли о. Никольский от загрязнений нефтепродуктами

В стране
20 марта, 12:22 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 20, марта. /ТАСС

Всего, как ожидается, очистят 13 тыс. квадратных метров территории

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 марта. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска обязал министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области очистить более 13 тыс. кв. метров загрязненных нефтепродуктами земель арктического острова Никольский, об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

"В целях устранения нарушений закона природоохранным прокурором в Ломоносовский районный суд г. Архангельска направлено исковое заявление с требованиями обязать министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса разработать проект рекультивации и осуществить на его основе очистку загрязненных нефтепродуктами земель. <...> Исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме" - говорится в сообщении.

Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой установила, что участок острова площадью 13 680 кв. метров загрязнен нефтепродуктами, которые попадают в реку Северная Двина, которая является источников питьевого водоснабжения. Согласно результатам проверки, в пробах наблюдается многократное превышение загрязняющих веществ, что создает реальную угрозу причинения вредя здоровью населения.

Ранее в 2012 году министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области проводили обследование загрязненного участка, по результатам было выдано свидетельство о значительной опасности его для окружающей среды и реки. Несмотря на заключение, очистка земельного участка не производилась.

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