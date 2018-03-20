Конкурс лучших идей по освоению "дальневосточного гектара" стартовал во вторник

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Международный конкурс идей и проектов по освоению "дальневосточного гектара" стартовал 20 марта, он продлится до 15 июля, а итоги подведут в начале августа. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Валентин Тимаков.

"Объявляем Международный конкурс идей и проектов "Дальневосточный гектар" открытым. В этом году конкурс проходит третий раз и стартует сегодня. Итоги мы подводим в начале августа. Сам конкурс заканчивается 15 июля", - сказал он.

Тимаков уточнил, что конкурс проводят по пяти номинациям: "Лучший реализованный проект или проект, который реализуется", "Лучшая идея по коллективному освоению дальневосточного гектара", "Лучший проект по инвестиционному гектару", "Самая необычная идея по освоению дальневосточного гектара" и "Лучший бизнес-план". На первый конкурс поступило около 300 идей, на второй - 500 идей. В этом году ожидают, что в конкурсе будут участвовать не менее 800 идей и проектов.

Победители в каждой номинации получат сертификат на 100 тыс. рублей. Также авторы лучших идей и проектов смогут представить их на Восточном экономическом форуме.

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно через интернет на портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

О ВЭФ

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. В 2017 году в форуме приняли участие более шести тыс. человек, зарубежные участники представляли более 60 стран. В работе форума приняли участие 775 представителей бизнеса. Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в 2018 году с 11 по 13 сентября.