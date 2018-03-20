Получатели "дальневосточного гектара" создадут общественную организацию

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Участники программы "Дальневосточный гектар" планируют создать межрегиональную общественную организацию, которая будет отстаивать интересы получателей земли. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Валентин Тимаков.

"В настоящее время граждане обратились с предложением создать межрегиональную общественную организацию "За дальневосточный гектар". Это означает, что появляется полноценный рупор, состоящий из активных граждан", - сказал он.

Тимаков отметил, организация сможет предлагать изменения в законодательстве, касающиеся получения и освоения дальневосточного гектара, и меры поддержки, оказываемые получателям земли. Также она будет отстаивать интересы участников программы.

"Отличная инициатива, мы будем поддерживать данную организацию", - добавил он.

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей всей территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно через Интернет на портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.