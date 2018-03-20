Для "Ростов-Арены" построили новую подстанцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Отдельную подстанцию, мощности которой хватило бы на стотысячный город, построили для обеспечения электроэнергией стадиона "Ростов-Арена", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРКС) Юга, (входит в "Россети").

16 марта стадион "Ростов-Арена", построенный специально к ЧМ-2018, ввели в эксплуатацию.

"МРСК Юга осуществила технологическое присоединение стадиона "Ростов-Арена". <...> Для выдачи необходимых 14 МВт мощности (столько же электроэнергии потребляет небольшой 100-тысячный город) и обеспечения электроэнергией стадиона "Ростов-Арена" и прилегающей к нему инфраструктуры МРСК Юга построила крупный энергообъект - подстанцию закрытого типа "Спортивная" 110/10 кВ", - говорится в сообщении.

По данным компании, около 97% первичного оборудования подстанции отечественного производства.

Ранее сообщалось, что компания МТС, которая строит основные мощности на стадионе для остальных операторов связи, уже запустила на стадионе сети 2G, 3G и 4G. Трибуны обеспечили голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с. По данным компании, качественную передачу сигнала во всех внутренних помещениях арены будут обеспечивать более 300 антенн.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов.