Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Волгоградской области прогнозируют ледяной дождь и снегопад

В стране
20 марта, 15:47 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 20, марта. /ТАСС

Синоптики ожидают гололед, метель и осадки в виде мокрого снега

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Управление МЧС по Волгоградской области предупредило жителей и гостей региона об ухудшении погоды в ближайшие двое суток. Синоптики прогнозируют мокрый снег, ледяной дождь и гололедицу на дорогах, сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы управления МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

"По прогнозу синоптиков, 21 и 22 марта на территории Волгоградской области ожидается ухудшение погоды - сильные осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождем, местами метелями. В отдельных районах области - гололед, изморось, налипания мокрого снега", - сказал он.

В 30-минутной готовности находятся мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники. Спасатели рекомендуют воздержаться в ближайшие два дня от поездок на дальние расстояния на личном транспорте.

Во второй половине воскресенья в Волгоградскую и Ростовскую области вернулась зима. Температура достигла минус 8 градусов, шел дождь, который на земле превращался в лед. Из-за гололеда в понедельник временно ограничивали движение по двум федеральным трассам, в аэропорту Волгограда приводили в порядок взлетно-посадочную полосу, из-за чего летевший из Москвы самолет сел на ближайшем запасном аэродроме в Астрахани.

В Ростовской области из-за снегопада и дождя с воскресенья ограничили движение пассажирского транспорта по одному из участков федеральной трассы "Дон". Во вторник сотрудники МЧС развернули восемь мобильных пунктов обогрева для помощи водителям на трассах из-за неблагоприятных погодных условий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область Волгоградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский посол вызван в МИД Чехии в связи с делом Скрипаля
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Биография Николя Саркози
4
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
5
Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки
6
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в жилом доме в Мурманске
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов