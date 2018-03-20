Ученые Коми намерены наладить выпуск растительного препарата для адаптации людей в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Ученые Коми научного центра планируют организовать промышленное производство растительного препарата для адаптации людей в арктических условиях, сообщил ТАСС первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей республики Олег Абрамов.

"В Коми разработан ряд методов применения растительных адаптогенов на основе растений, которые произрастают на территории нашей страны и дают максимальный эффект в условиях Полярного Урала. Готовится работа силами Коми научного центра во главе с Курчатовским центром совместно с Ямалом по разработке методов адаптации человека в условиях крайнего Севера", - сказал собеседник агентства по окончании панельной сессии "Арктика: ориентир на долгосрочное развитие" в рамках XII Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса.

По словам Абрамова, речь идет о лекарственных препаратах на основе экстрактов серпухи венценосной и родиолы розовой, которые способны улучшить общее состояние организма, повысить сопротивляемость простудным и другим заболеваниям в условиях Крайнего Севера.

"Эти препараты уже существуют. Есть небольшая плантация - около гектара в Коми научном центре, там выращивается серпуха венценосная. Она высушивается, потом изготавливается экстракт просто кустарным способом. Надо поставить это на промышленную основу, но нужен глобальный заказчик, который вложит деньги в его организацию", - рассказал представитель Союза промышленников и предпринимателей Коми, который сам участвует в организации работы по проекту.

По словам Абрамова, недавно по этому вопросу прошло совещание в Курчатовском центре, обсуждается вопрос проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, чтобы обосновать возможность массового применения препаратов и наладить их промышленное производство. Он отметил, что в мире сейчас активно развивается растительная фармацевтика, подобные препараты изготавливают в Австрии и Китае. В России это направление развито хуже, считает он.