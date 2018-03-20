Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые Коми намерены наладить выпуск растительного препарата для адаптации людей в Арктике

В стране
20 марта, 15:49 UTC+3

Лекарство, как ожидается, улучшит общее состояние организма, повысит сопротивляемость заболеваниям в условиях Крайнего Севера

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Ученые Коми научного центра планируют организовать промышленное производство растительного препарата для адаптации людей в арктических условиях, сообщил ТАСС первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей республики Олег Абрамов.

"В Коми разработан ряд методов применения растительных адаптогенов на основе растений, которые произрастают на территории нашей страны и дают максимальный эффект в условиях Полярного Урала. Готовится работа силами Коми научного центра во главе с Курчатовским центром совместно с Ямалом по разработке методов адаптации человека в условиях крайнего Севера", - сказал собеседник агентства по окончании панельной сессии "Арктика: ориентир на долгосрочное развитие" в рамках XII Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса.

По словам Абрамова, речь идет о лекарственных препаратах на основе экстрактов серпухи венценосной и родиолы розовой, которые способны улучшить общее состояние организма, повысить сопротивляемость простудным и другим заболеваниям в условиях Крайнего Севера.

"Эти препараты уже существуют. Есть небольшая плантация - около гектара в Коми научном центре, там выращивается серпуха венценосная. Она высушивается, потом изготавливается экстракт просто кустарным способом. Надо поставить это на промышленную основу, но нужен глобальный заказчик, который вложит деньги в его организацию", - рассказал представитель Союза промышленников и предпринимателей Коми, который сам участвует в организации работы по проекту.

По словам Абрамова, недавно по этому вопросу прошло совещание в Курчатовском центре, обсуждается вопрос проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, чтобы обосновать возможность массового применения препаратов и наладить их промышленное производство. Он отметил, что в мире сейчас активно развивается растительная фармацевтика, подобные препараты изготавливают в Австрии и Китае. В России это направление развито хуже, считает он. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коми Санкт-Петербург Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский посол вызван в МИД Чехии в связи с делом Скрипаля
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Биография Николя Саркози
4
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
5
Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки
6
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в жилом доме в Мурманске
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов