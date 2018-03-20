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ФАС добилась отмены многомиллионного контракта с фирмой-однодневкой на уборку улиц Пскова

В стране
20 марта, 15:43 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 20, марта. /ТАСС

Сейчас администрация города должна провести заново тендерные процедуры и определить нового подрядчика

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ПСКОВ, 20 марта. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области добилось отмены государственного контракта на 232 млн рублей на обслуживание дорог, который в прошлом году заключила администрация Пскова с фирмой-однодневкой. Об этом сообщила во вторник ТАСС начальник регионального УФАС Ольга Милонаец.

"Арбитражный суд [Псковской области] признал ничтожным контракт на содержание улиц на Завеличье (один из микрорайонов Пскова), который был заключен на три года с фирмой, созданной за 11 дней до объявления тендера. Фирма собиралась обслуживать дороги почти за 232 млн рублей. Мы комиссию [тендерную] оштрафовали и, соответственно, вышли с признанием данной сделки недействительной. Мы в первый раз контакт отменили на такую сумму", - пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что теперь администрация Пскова должна заново провести тендерные процедуры и определить нового подрядчика по содержанию дорог. Кроме того, по словам Милонаец, псковская ФАС сейчас добивается отмены еще одного, аналогичного муниципального контракта по обслуживанию проезжих частей в центральной части города.

"Там тоже фирма-однодневка и дело аналогичное. Только сумма больше, - 266,203 млн рублей. Дело находится в Арбитражном суде Псковской области, рассматриваться будет 16 апреля. Если суд удовлетворит наши требования, то в общей сложности нам удастся отменить контрактов на сумму почти в полмиллиарда рублей", - сказала глава ФАС региона.

В 2017 году Псковское УФАС возбудило дело по статье 16 ФЗ "О защите конкуренции" по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство инициировало проверку Администрации города Пскова и обнаружило, что две организации ООО "Технодор" и ООО "УДС Псков", признанные победителями, созданы в один день, расположены по одному адресу и ранее не принимали участие в подобных аукционах.

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