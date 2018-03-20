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Злоумышленники пытались ввезти в Ленобласть 250 тонн шпика под видом мрамора и ковров

В стране
20 марта, 16:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, марта. /ТАСС

Стоимость задержанного товара составляет 50 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Более 250 тонн санкционного свиного шпика в 11 грузовых контейнерах, которые пытались ввезти в РФ из стран Европейского союза (ЕС) под видом ковров, мрамора и продуктов из кокоса, задержали сотрудники Северо-Западной оперативной и Кинигсеппской таможен в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни (СЗОТ) совместно с коллегами из Кингисеппской таможни пресечен незаконный ввоз на территорию РФ крупной партии санкционной продукции - более 250 тонн свиного шпика. Задержаны 11 контейнеров с товаром, который злоумышленники пытались провезти под видом товаров прикрытия: мраморные плиты, напольные ковровые покрытия, кокосовая субстанция", - сообщили в СЗТУ.

В ведомстве отметили, что ориентировочная стоимость задержанного товара составляет 50 млн рублей. "Товары ввозились в адрес трех фирм, которые зарегистрированы на территории РФ. Груз прибыл в порт Усть-Луга из Германии морским транспортом, страной происхождения товара являются страны ЕС, часть продукции имеют ветеринарное клеймо Испании", - прокомментировал журналистам задержание руководитель пресс-службы СЗТУ Павел Гусев.

Он также отметил, что продукция представляла угрозу для здоровья потребителей, так как перевозилась в контейнерах без холодильных установок. По его словам, сотрудники таможни также установили офис компании, которая организовала незаконный ввоз партии на территорию России. В нем обнаружили документацию, свидетельствующую о незаконном ввозе продукции.

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