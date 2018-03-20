Вездеходы проложат арктические маршруты для туристов-экстремалов на Северо-Западе России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Туристические вездеходные маршруты, по которым можно будет добраться до природных и исторических памятников, отрезанных от цивилизации, будут проложены в регионах Северо-Запада, включая арктическую зону. Об этом сообщила руководитель альянса компаний "Восток-Запад" и производства вездеходной техники, организатор вездеходных экспедиций Мария Юркина.

"Мы проложим маршрут во время вездеходной экспедиции, составим методические указания, и можно будет уже делать вездеходные туристические маршруты", - сказала Юркина ТАСС по окончании панельной сессии "Арктика: ориентир на долгосрочное развитие" в рамках XII Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса.

Юркина сообщила, что при участии Русского географического общества, университета ИТМО в Петербурге и Кольского научного центра РАН организована серия экспедиций, участники которых выполняют сразу несколько задач. "Мы организуем серию экспедиций для того, чтобы испытать возможности техники в условиях арктического региона, при этом доставить геологов, биологов и других исследователей Арктики к удаленным точкам", - сообщила она. В этом году вездеходы отправятся в непроходимые места Карелии, Ленинградской области и на Кольском полуострове.

Юркина считает вездеходы хорошей альтернативой малой авиации в Арктике. "Малая авиация это здорово, но вне контекста мощной государственной поддержки очень дорого. Другая возможность - формирование мощных вездеходных баз в ключевых точках и прокладка вездеходных трасс посредством экспедиций. Маршрут закладывается в систему ГЛОНАСС, достаточно просто направления движения, и мы имеем круглогодичную вездеходную дорогу", - сказала она.

Руководитель производства вездеходной техники отметила, что в России производятся десятки видов вездеходов, в том числе средне-легкие маневренные вездеходы, есть машины, специально адаптированные к условиями Арктики с помощью морозостойких материалов. Они могут использоваться как аварийно-спасательная, медицинская техника, топливовозы и для других целей.

Юркина сообщила также, что недавно образовано Российское вездеходное общество, которое будет создавать проекты, связанные с освоением и развитием территорий.