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Закон о "дальневосточном гектаре" для переселенцев могут принять в 2018 году

В стране
20 марта, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Для получения земли в собственность гражданам - участникам программы переселения соотечественников необходимо получить российское гражданство

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев рассчитывает, что законопроект, который позволит участникам программы переселения соотечественников в Россию получить "дальневосточный гектар", внесут в Госдуму в весеннюю сессию и примут до конца года.

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"Пока изменения в закон не внесены, и граждане, которые планируют переехать в Российскую Федерацию из-за рубежа, пока не могут получать "дальневосточный гектар". Сейчас этот проект закона находится в правительстве, и мы надеемся, что в весеннюю сессию этот закон будет внесен в Государственную думу и как минимум до конца года он будет принят. И тогда иностранные граждане, которые являются участниками программы переселения соотечественников, смогут брать дальневосточные гектары", - сказал он ТАСС во вторник.

При этом Качаев отметил, что соотечественники, имеющие иностранное гражданство, смогут осваивать землю, но для получения участка в собственность им необходимо получить гражданство РФ.

Ранее глава Минвостокразвития Александр Галушка сообщил, что ведомство подготовило законопроект, позволяющий участвовать в программе "Дальневосточный гектар" соотечественникам, готовым получить российское гражданство. Проект закона поступил в правительство РФ. Галушка уверен, что он заработает в 2018 году.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

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