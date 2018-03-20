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В Новгородской области открылся фонд по поддержке стартапов в сфере цифровой экономики

В стране
20 марта, 20:08 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 20, марта. /ТАСС

Организация будет предоставлять гранты, займы по льготной ставке и проводить консультации специалистов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 марта. /ТАСС/. Фонд креативной экономики, который открылся в Великом Новгороде, намерен оказывать грантовую и кредитную поддержку предпринимательским проектам, основанным на новых технологиях, интеллектуальном труде и прикладном творчестве. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов.

"Новый фонд создан для продвижения проектов и инициатив в области креативной экономики - это, прежде всего, бизнес в сфере IT-технологий, моды и дизайна. Поддержка будет оказываться в виде грантов, займов по льготной ставке и консультаций от специалистов", - рассказал ТАСС собеседник агентства.

Евгений Богданов уточнил, что наполнение фонда будет происходить за счет спонсорских средств. Пока идет процесс юридической регистрации, организация объявила конкурсный отбор на создание фирменного стиля и логотипа фонда. "Дизайнеры - важная часть аудитории, с которой будет работать наш фонд. Потому первый "смотр креативных сил" Новгородской области связан именно с этим направлением. В дальнейшем мы будем оказывать поддержку, в том числе, на основе подобных конкурсов", - рассказал ТАСС руководитель фонда Юрий Весельев.

По сообщению пресс-центра правительства региона, согласно рейтингу, который представили в феврале на инвестиционном форуме "Сочи 2018", Великий Новгород вошел в индекс креативного капитала как город с наиболее насыщенной креативной инфраструктурой.

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