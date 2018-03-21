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Конференция по вопросам нефтепереработки и логистики в нефтяной сфере откроется в Казани

В стране
21 марта, 0:37 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 21, марта. /ТАСС

Мероприятие откроется с экскурсии на нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" в Нижнекамске

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КАЗАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Международная конференция по вопросам нефтепереработки, трейдинга и логистики в нефтяной отрасли открывается в Казани в среду. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Ожидается, что в конференции примет участие около 150 экспертов отрасли, представителей российского и иностранного бизнеса. В частности, планируется обсудить перспективы развития нефтепереработки РФ", - сказал собеседник агентства.

Конференция откроется с экскурсии на нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" (Нижнекамск, Татарстан) - предприятие, имеющее стратегическое значение для развития экономики республики. В рамках деловой программы, которая начнется 22 марта, представят обзоры рынков нефтепродуктов, их сбыта, пройдут круглые столы и мастер-классы по нефтетрейдингу и другим темам отрасли.

Среди участников - представители крупных компаний нефтяной отрасли России, США, стран СНГ, Балтии, аналитики и т. д. Конференция завершится 23 марта.

Организатором конференции выступает Argus Media - ценовое агентство, которое рассчитывает ценовые котировки и проводит анализ международных товарно-сырьевых рынков, предлагает своим клиентам специализированные консалтинговые услуги и организует конференции по отраслевой тематике. Офисы компании расположены в 21 стране, головной офис находится в Лондоне. Ее штат превышает 800 человек.

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