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Забайкалье получило свыше 100 млн рублей на оснащение детских поликлиник

В стране
21 марта, 6:28 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 21, марта. /ТАСС

На эти деньги планируется приобрести дорогостоящее медицинское оборудование

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ЧИТА, 21 марта. /ТАСС/. Забайкальский край получил из федерального бюджета свыше 108 млн рублей на оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

"На эти средства планируется приобрести дорогостоящее медицинское оборудование, которое не только частично обновит, но и дополнит существующую материально-техническую базу детских медорганизаций", - сказал первый замминистра здравоохранения края Иван Шовдра.

Министерство уже начало определять потребности детских поликлиник в оборудовании. "Предполагается, что подобное финансирование будет продолжено и в следующие два года", - добавили в пресс-службе.

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