Забайкалье получило свыше 100 млн рублей на оснащение детских поликлиник

ЧИТА, 21 марта. /ТАСС/. Забайкальский край получил из федерального бюджета свыше 108 млн рублей на оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

"На эти средства планируется приобрести дорогостоящее медицинское оборудование, которое не только частично обновит, но и дополнит существующую материально-техническую базу детских медорганизаций", - сказал первый замминистра здравоохранения края Иван Шовдра.

Министерство уже начало определять потребности детских поликлиник в оборудовании. "Предполагается, что подобное финансирование будет продолжено и в следующие два года", - добавили в пресс-службе.